Wassertreten lieber im heimischen Klettbacher Garten

Die Kinder-Tagespflege „Die Waldwichtel“ hat das begehrte Zertifikat des Kneipp-Bundes bekommen: Im Rahmen einer kleinen Feier im Bürgerhaus überreichte Sigurd Scholze, der 1. Vorsitzende des Kneipp-Landesverbandes Thüringen, die Urkunden an Tagesmutter Mandy Samuel. Die 32-Jährige betreibt seit 2015 in ihrem Haus die Kindereinrichtung und bekam nach einem Besuch der Qualitätssicherungs-Abteilung des Kneipp-Bundes die Erfüllung der Kriterien bestätigt. Aktuell sind die „Waldwichtel“ mit fünf Ein- bis Dreijährigen voll besetzt, es gibt eine Warteliste.

Mandy Samuel stammt aus Erfurt, hat Abschlüsse als Handelsfachwirtin sowie Ausbilderin in diesem Gewerbe und arbeitete als Fachberaterin in Weimar. Die Idee, ihre Leidenschaft für Kinder zum Beruf zu machen, trug sie schon länger in sich, und mit Beginn ihrer Elternzeit 2012 wurde sie immer konkreter. Im Juni 2013 begann sie den entsprechenden Qualifizierungslehrgang. Zwei Jahre später startete sie ihre neue berufliche Existenz.

Zur Übergabe der Kneipp-Urkunde war auch Peter Weber mit einem großen Info-Stand im Bürgerhaus. Der Vorsitzende des Erfurter Kneippvereins pflegt seit jeher gute Kontakte ins Weimarer Land, unter anderem zum Bad Berkaer Verein um Norbert Naperkowski. Er war es, der Mandy Samuel 2016 für die Kneipp-Pädagogik begeisterte. Auf gesunde Ernährung (selbst gekocht) und Naturnähe (jeden Tag im Freien) setzte sie schon zuvor, mit Selbststudium und ab 2018 der Ausbildung zur Kneipp-Pädagogin stellte sie das Ganze auch theoretisch auf solide Füße.

Das Wasser spielt bei Kneipp natürlich eine große Rolle: „Für die ganz Kleinen ist das Taulaufen, barfuß und draußen, manchmal noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig“, schmunzelt Samuel. Alles andere machen die Knirpse begeistert mit: Güsse, Waschungen, Wassertreten, Armbäder. Obwohl die Tagesmutter mit ihren Schützlingen hin und wieder auch weitere Fahrten unternimmt, sind klassische Kneippanlagen für sie kein Anlaufpunkt. „Für meine Kleinen ist sogar das Wasser im Kinderbecken an der Bad Berkaer Goethequelle zu hoch“, sagt sie. „Deswegen machen wir so was lieber bei uns im Garten.“ Auch ihre Kollegin Michaela Petzold, die ihre Einrichtung „Tippeltappelzwerge“ genannt hat und mit den „Waldwichteln“ eng zusammenarbeitet, hat Mandy Samuel inzwischen für die Gesundheitsprinzipien des bayerischen Pfarrers und Heilkundigen begeistert.