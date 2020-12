Webicht-Brücke in Weimar ab Nachmittag freigegeben

Die Bahnbrücke am Webicht-Stadtwald in Weimar wird am heutigen Dienstag, 22. Dezember, freigegeben. Seit Ende Juli 2020 liefen Instandsetzungsarbeiten an der Brücke ausgangs der Tiefurter Allee und kappten damit auch eine wichtige Straße nach Tiefurt und Kromsdorf.

Mit der Sanierung wurden Bauwerksschäden und konstruktive Mängel beseitigt. Unter anderem mussten die Brückenkappen, die Geländer und die Widerlagerbereiche erneuert werden. Abschließend erhielt die Brücke eine neue Fahrbahn einschließlich der Abdichtungen, teilte die Stadtverwaltung mit. Wie von Stadträten angeregt, konnte im Zuge der Arbeiten auch der Bankettbereich neben der Fahrbahn zwischen der Einfahrt zum Naturspielplatz bis zum Ortsausgangsschild befestigt werden.

Die Verkehrsfreigabe ist für den Nachmittag des 22. Dezember, 14 Uhr, vorgesehen. Dann könne der Verkehr wieder uneingeschränkt über die Brücke rollen.

Für die Instandsetzung wurden Fördermittel aus dem Programm des Freistaates Thüringen zur „Förderung von kommunaler Verkehrsinfrastruktur in Thüringen“ zum Einsatz.