Wechsel in Verwaltung der Ilmtal-Weinstraße

Ilmtal-Weinstraße. Mit einer bereits im vergangenen Jahr angekündigten Stellenausschreibung, die nun am Montag veröffentlicht wurde, beginnt in der Verwaltung der Ilmtal-Weinstraße eine Neuverteilung der Aufgabenbereiche. Dabei wird in einem ersten Schritt eine Sachbearbeiterin oder ein Sachbearbeiter für die Fachgebiete Bau- und Ordnungsamt gesucht.

Der oder die neue Mitarbeiterin soll nach den Vorstellungen der Verwaltung künftig in beiden Amtsbereichen ihre Arbeit aufnehmen. Hintergrund: Mit der Wahl zur Bürgermeisterin wechselte Katrin Wörpel im Frühjahr 2020 aus dem Ordnungsamt an die Spitze der Verwaltung und übernahm beide Aufgaben bisher in Personalunion. Gleichwohl die erste Frau in der Landgemeinde weiterhin für diesen Bereich Aufgaben übernehmen wird, soll der oder die neue Mitarbeiterin in konkreten Punkten unterstützen.

So beispielsweise beim Verteilen von Knöllchen, der Bearbeitung von Anzeigen, Beschwerden und Hinweisen aus der Bevölkerung oder der An- und Abmeldung von Hunden. Gleichzeitig fällt in den neuen Aufgabenbereich auch die Überwachung von Sondernutzung im öffentlichen Verkehrsraum, der Feststellung von Mängeln in der Infrastruktur der Landgemeinde oder der Bauüberwachung.

Die Bewerbungsfrist für die ausgeschriebene Stelle läuft vorerst bis zum 28. Februar.