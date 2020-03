Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weg zwischen Großobringen und Wohlsborn wird entwidmet

Mit einem Teileinziehungs-Verfahren lässt die Landgemeinde Am Ettersberg zurzeit die Widmung der Plattenstraße zwischen Großobringen und Wohlsborn aufheben. Die Bekanntmachung im Amtsblatt sorgte bei Bewohnern der beiden Dörfer für Verwirrung: Noch bis 2. Juni liegen die entsprechenden Unterlagen in der Verwaltung in Berlstedt öffentlich aus, Bürger haben die Möglichkeit, Einwände zu erklären. „Aber es ist nur eine Formalie, ein Verwaltungsvorgang“, sagt Landgemeinde-Bürgermeister Thomas Heß.

Wie Ordnungsamtsleiter Torsten Schorcht erläutert, wurde der Plattenweg nie formell für den öffentlichen Verkehr gewidmet, muss aber wegen der jahrelangen Nutzung jetzt trotzdem das vorgeschriebene Verfahren zur Entwidmung durchlaufen. Die vom Stadtrat Mitte Dezember beschlossene Sperrung des Weges, den Autofahrer seit den Bauarbeiten in Schöndorf als Abkürzung nach Wohlsborn benutzten, ist inzwischen vollzogen. Die Untere Verkehrsbehörde des Kreises erließ am 14. Januar die Anordnung, seit Anfang Februar stehen die Schilder. Nur noch landwirtschaftlicher Verkehr und Radfahrer dürfen hier fahren, Winterdienst gibt es nicht. Autofahrer müssen mit Polizeikontrollen und Bußgeldern rechnen.