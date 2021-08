Weiblicher Charme im Weimarer Kulturhof

Weimar. Das Mon Ami in Weimar punktet im August mit einem reichen Kulturprogramm.

Mit ihrer vierköpfigen Begleitband füllte sie im Kulturhof des Mon Ami knappe zwei Stunden Programm mit nur eigenen Titeln. Dass Bianca Aristia besondere gesangliche Qualitäten besitzt, wies sie bereits vor einigen Jahren bei der Casting-Show „The Voice of Germany“ nach, als sie bis zum Viertelfinale vordrang, aber letztlich gegen den Staffelsieger unterlag. Mit weiblichem Charme und Coucou setzt das Mon Ami sein Kulturprogramm am Freitag, 20. August, 20 Uhr, Open Air fort. Das August-Programm des Kultur-zentrums bringt dann bis zum 28. August an vier Abenden „Die Zauberflöte“ mit dem Lyric Opera Studio. Am Freitag, 27. August, 20 Uhr, sind die Manana-People zu Gast. Auch das Septemberprogramm verspricht spannend zu werden mit unter anderem dem Duo Saitenstraßen und der Zornitsa Jazz Band.