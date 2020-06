Erstkommunion für 17 Jugendliche in der katholischen Herz-Jesu-Kirche unter Corona-Bedingungen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihe für17 Mädchenund Jungen

Ein großer Tag für 17 Jugendliche der Region: Die Mädchen und Jungen aus der katholischen Herz-Jesu-Gemeinde bekamen in zwei Gottesdiensten am Samstagvormittag und -nachmittag im Gotteshaus von Pfarrer Timo Gothe das Sakrament der Erstkommunion. Luisa Bencivinni, Jolanda Glück, Mariella Goerge, Marie Ursula Grafe, Martha Grether, Josef Herrmann, Leon Keller, Hannah Kranz, Constantin Löffler, Helena Maus, Julia Mikhailova, Fiete Niemietz, Guendalina Nisi, Hanna Peuker, Simon Rimestad, Hedwig Sell und Karl Altgaßen hatten sich auf diese Weihe über Wochen vorbereitet und standen am Sonntag auch im Mittelpunkt des Hochamtes.