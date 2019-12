Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachten hat ein Zuhause in Ottmannshausen

Es funkelt und leuchtet bei Familie Brettschneider/Rehsnick am Haus Nr. 38 in Ottmannshausen. Morgens von 5.30 bis 8 Uhr sowie von 16 Uhr bis Mitternacht können sich Passanten und Anwohner am Lichtermeer erfreuen. Auch in den Vorjahren war es hier zur Weihnachtszeit nie dunkel. Doch diesmal hat Florian Rehsnick noch eine Schippe drauf gepackt. Ein 1,60 Meter großer Stern, ein 1,5 Meter hoher Elch, ein sechs Meter messender Lichterbaum sowie 25 Meter Eisregen bieten eine prächtige Kulisse. Ein Santa-Claus-Briefkasten steht auch bereit.