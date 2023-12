Weihnachten im Weimarer DNT

Weimar Diese Aufführungen finden an den Weihnachtsfeiertagen im DNT Weimar statt.

Wer über die Feiertage noch ein bisschen Kultur genießen möchte, hat im DNT Weimar dazu die Möglichkeit. Für die Wagner-Oper „Der fliegende Holländer“ am Abend des Samstags, 23. Dezember, um 19.30 Uhr im großen Haus gibt es noch Karten. Auch für die Oper von Vincenzo Bellini „I Capuleti e i Montecchi – Romeo und Julia“ am 2. Weihnachtsfeiertag um 18 Uhr im großen Haus sind noch Karten zu haben. Richard Wagners vor 180 Jahren uraufgeführtes Werk erzählt von einem rastlosen Seemann, der zu ewiger Existenz verflucht ist. Vincenzo Bellinis Oper erzählt die Geschichte eines Liebespaares mitten in einem blutigen Bürgerkrieg. Tickets gibt es im Internet auf der Webseite des DNT oder an der Theaterkasse, die auch am Samstag noch von 11 bis 18 Uhr geöffnet hat.