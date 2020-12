„Weihnachten kommt“ ersetzt Gottesdienstplan in Weimar

Die geplanten Christvespern und Krippenspiele unter freiem Himmel werden Heiligabend in Weimar nicht gefeiert. Das hat der Gemeindekirchenrat angesichts der dramatisch steigenden Zahlen von Covid-19-Erkrankungen beschlossen. Auch auf alle Gottesdienste in den Kirchen wird am Heiligen Abend verzichtet.

Mit dem neuen Konzept „Weihnachten kommt“ sollen die Kontakte reduziert werden. „Weihnachten kommt“ findet zu unterschiedlichen Zeiten an verschiedenen Orten statt. Es ist so angelegt, dass keine großen Ansammlungen entstehen und doch das Weihnachtsevangelium zu den Menschen kommt. Zum Auftakt um 14 Uhr und zum Ende, 19 Uhr, läuten alle Kirchenglocken. Die Kirchen sind geöffnet und halten das Friedenslicht von Bethlehem zum Abholen bereit.

Mit einem Weihnachtswort aus der Stadtkirche eröffnet Superintendent Henrich Herbst, 14 Uhr, live über Facebook die Aktion „Weihnachten kommt“ (www.facebook.com/Herderkirche). Sie besteht aus mehreren 10-minütigen Kurzandachten mit Wort und Musik vor Weimars Kirchen. Bläsergruppen werden auf den Straßen unterwegs sein und Laufchöre.

16 bis 19 Uhr finden vor Herderkirche, der Jakobskirche und vor der Kreuzkirche immer wieder kurze Andachten statt. In Oberweimar sind es zwischen 14 und 15.30 Uhr Kurzandachten im Nonnengarten, die zwischen 15.30 und 18 Uhr in den Ortsteilen fortgesetzt werden.

„Weihnachten on Tour“ verspricht Wort und Musik vom Lkw. Nicht zuletzt halten digitale Formate einen musikalischen Gruß aus der Herderkirche, eine digitale Familienkirche, 11.30 Uhr, live aus der Jakobskirche und auch ein Online-Krippenspiel bereit. Alle sind sie über www.kirchenkreis-weimar.de abrufbar. Wer das Telefon bevorzugt, kann die Andacht unter 03643/80 58 435 hören.

Die Gottesdienste am 1. und 2. Feiertag, am 27. 12., zu Silvester und Neujahr sollen stattfinden. Für die Stadt-, die Jakobs- und die Kreuzkirche werden Dienstag und Mittwoch zwischen 12 und 18 Uhr in der Herderkirche kostenfreie Einlasskarten ausgegeben. In Oberweimar gibt es die Einlasskarten von 10 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr im Gemeindebüro.