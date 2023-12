„Stielbruch“, hier im Einsatz beim Obstmarkt Tiefengruben, haben am Samstag ein Heimspiel

Weihnachts-Heimspiel von „Stielbruch“ in Magdala

Magdala. Die Folkband lädt am Samstagabend in den Saal der Gaststätte „Zum Vollen Mond“.

Für ihr traditionelles Adventskonzert hat die Magdalaer Folkband „Stielbruch“ den Saal der Gaststätte „Zum Vollen Mond“ an der Blankenhainer Straße gemietet – ein Heimspiel also. Los geht es am Samstag, 2. Dezember, um 20 Uhr. Die Musiker haben ihr Programm dafür natürlich der Jahreszeit ein wenig angepasst – neben den Klassikern ihres Genres und eigenen Stücken erklingen auch weihnachtliche Lieder zum Zuhören oder eben Mitsingen.