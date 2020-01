Landkreis. Im Weimarer Land brennen am Wochenende an mehreren Orten die inzwischen traditionellen Knutfeuer inklusive gemütlicher Runden.

Weihnachtsbäume brennen in gemütlichen Runden

In mehreren Orten des Weimarer Landes brennen am Wochenende die Knutfeuer mit entsorgten Weihnachtsbäumen. In Großschwabhausen ist der Verein für Ortsgeschichte der Ausrichter: Die Tour von Haustür zu Haustür startet 10 Uhr. Die eingesammelten Weihnachtsbäume werden um 17 Uhr am Sportplatz angezündet, mit Glühwein und Bratwurst klingt hier die Weihnachtszeit aus.

In Magdala sammelt die Feuerwehr ab 14 Uhr die abgeschmückten Weihnachtsbäume ein und lädt ab 18 Uhr zu ihrem Neujahrsfest im und um das Gerätehaus. Hier brennen nicht nur die Bäume, sondern auch der Rost, es gibt Glühwein und andere Getränke.

In Mellingen sind die Bürger aufgerufen, ihre Bäume schon bis 9 Uhr an die Straßenränder zu legen. Im Gewerbegebiet neben dem Hotel Ilmtal, auf der Wiese also, wo in diesem Jahr die neue Mehrzweckhalle gebaut wird, brennt das Feuer ab 18 Uhr – auch hier gibt es Gebratenes und Getränke.

Umpferstedt organisierte bereits vorigen Samstag eine Sammelaktion, nun folgt von 10 bis 12 Uhr eine zweite. Am Plan startet 17 Uhr ein Lampion- und Fackelumzug durch das Dorf bis zum Sportplatz, wo anschließend das Feuer brennt und im Festzelt Ausschank und Imbiss warten.

Wer in Kranichfeld seinen Baum zum Gerätehaus mitbringt, wird mit einem Glühwein belohnt. Das Feuer dort brennt ab 16 Uhr, eine Stunde später startet ein Fackelumzug. Bereits am Freitag, 10. Januar, brennt auf dem Gelände der Traktorenfreunde in Stedten an der Ilm ein Knutfeuer.

In Tonndorf organisiert der Carnevals-Club die Verbrennung. Los geht es 17 Uhr auf dem Burghof-Gelände. Zuvor holen die Vereinsmitglieder bis 10 Uhr die Bäume von den Grundstücken ab und belohnen die Spender mit Glühwein-Gutscheinen.