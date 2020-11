Weihnachtsbäume strahlen in Kranichfeld und Mellingen

Landkreis. Mit technischer Unterstützung sorgten die Gemeindearbeiter in beiden Orten in den letzten Tagen für weihnachtliches Flair.

Auch die Kranichfelder und die Mellinger gehen nicht ohne geschmückten öffentlichen Weihnachtsbaum in die Adventszeit: In Kranichfeld holten Bauhof-Mitarbeiter den von einem privaten Gönner gespendeten Baum aus dem Forst und stellten ihn an seinen Platz auf dem Markt. Die einheimische Elektro-Firma Zillinger (links mit René Bessel) brachte nicht nur die Baumbeleuchtung an, sondern 16 weitere Licht-Elemente in der Innenstadt.