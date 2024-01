Weihnachtsbäume werden in Weimar zu wertvollem Kompost

Weimar Kommunalservice sammelt ausrangierte Festboten bis zum Monatsende ein

Eben noch standen sie festlich geschmückt in vielen Wohnzimmern. Jetzt geht die Zeit der Weihnachtsbäume zu Ende. Der Kommunalservice Weimar sammelt die ausgedienten Festboten bis einschließlich 31. Januar ein. Sie können, natürlich komplett ohne Baumschmuck, an den öffentlichen Wertstoffsammelplätzen oder Standorten der Altglascontainer zur Entsorgung bereitgestellt werden. Darüber hinaus nehmen laut Kommunalservice auch die Kompostanlage Umpferstedt und der Wertstoffhof in der Industriestraße 14 abgeschmückte Weihnachtsbäume kostenlos an.