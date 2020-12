Weihnachtsbasteln diesmal daheim

Niedersynderstedt. 30 Kinder machen Aktion in Niedersynderstedt zum Erfolg.

Jeder für sich und doch alle gemeinsam – unter diesem Motto stand das Weihnachtsbasteln 2020 in Niedersynderstedt. Normalerweise ist das ein geselliges Ereignis: Familien treffen sich im Dorfgemeinschaftshaus, die Kinder basteln Dekoration oder kleine Geschenke, die Eltern leisten Hilfestellung und haben ansonsten Gelegenheit zum Schwatz bei Glühwein oder Kaffee. Im Corona-Dezember war daran nicht zu denken. Besonders bitter: Das Dorfgemeinschaftshaus ist seit Oktober fertig renoviert und wartet darauf, dass die moderne Küche mit all ihren Annehmlichkeiten endlich genutzt wird – zum gemeinsamen Backen, Kochen oder Punsch wärmen.

Eine Gruppe von Frauen aus dem Förderverein Niedersynderstedt mit Anke Zorn, Lisa Kämmer und Anja Haase hatte die rettende Idee: Sie verteilten an alle 30 Kinder des Blankenhainer Ortsteils große Plaste-Kugeln. Die Mädchen und Jungen konnten ihrer Kreativität freien Lauf lassen, die Kugeln bemalen, mit Materialien gestalten, befüllen. Am Nikolaustag sollten sie ihre fertigen Werke an den Weihnachtsbaum hängen und durften sich dafür von diesem eine vorbereitete kleine Überraschung herunterpflücken.

Weil alle 30 Kinder begeistert mitmachten, entstand ein echter Hingucker, eine Mini-Kunstgalerie mitten im Dorf. Passanten und Autofahrer bestaunen diesen speziell geschmückten Baum gleichermaßen.