Weihnachtsbaum für Göttern

Gleich an drei Wochenenden stimmt sich der Magdalaer Ortsteil Göttern mit öffentlichen Veranstaltungen auf Weihnachten ein. Los geht es bereits vor der Adventszeit am Samstag, 23. November. Dann wird um 11 Uhr der Weihnachtsbaum im Ort aufgestellt, den in diesem Jahr Familie Scheidt stiftet. Am Nachmittag haben Katleen Dickmann-Göttlich und Bernd Göttlich für 14 Uhr in den Jugendclub eingeladen, um mit dem Nachwuchs aus dem Dorf Adventsgestecke zu basteln.

Den nächsten weihnachtlichen Zwischenstopp legt Göttern am Freitag, 29. November ein, wenn im Dorf die Aktion „Göttern leuchtet“ beginnt. Tags darauf wartet zum zehnten Mal das Turmblasen, das bereits einen kleinen Vorgeschmack auf den Götterschen Weihnachtsmarkt gibt. Dessen inzwischen 14. Auflage ist dann am 14. Dezember zu erleben.