Weihnachtsbotschaft in ganz Weimar unterwegs

Weimar. Die evangelische Kirchengemeinde Weimar hat Heiligabend die Weihnachtsgeschichte in die Stadt- und Ortsteile getragen. Sie hat damit für Überraschung gesorgt und viel Zuspruch erfahren.

Alle Kirchenglocken der Stadt läuteten am Nachtmittag den Heiligabend unter dem Motto "Weihnachten kommt" ein. Nachdem auch die großen Open-Air-Christ-Vespern abgesagt wurden, um die Kontakte zu minimieren, setzte die Kirchengemeinde auf dezentrale Formen ohne zeitlich angekündigten Beginn. Alle Gotteshäuser waren geöffnet, in unregelmäßigen Abständen waren kleine Andachten, Musik und Gebete zu hören. Das Friedenslicht stand zur Weitergabe bereit.

Vom Herderplatz rollten - zeitlich und örtlich unangekündigt - nacheinander drei Teams mit einem zur weihnachtlichen Bühne gestalteten kleinen Lkw in die Stadt. Ihre Ladung: die Weihnachtsgeschichte und die Lieder der Weihnacht. "Da Sie an diesem Heiligen Abend 2020 nicht in die Gottesdienste kommen können, kommen wir zu Ihnen", erläuterte Pfarrer Hardy Rylke in Weimar Nord die überraschende wie komprimierte Weihnachtsbotschaft.

Sobald die Lautsprecher angeschaltet waren, öffneten sich Fenster und Balkontüren. Menschen kamen aus den Häusern oder blieben auf ihrem Spaziergang stehen. Und sie sangen mit: Stille Nacht, Es ist ein Ros' entsprungen, O du fröhliche . . . Nachbarn, die sich an diesem Tag vielleicht nicht gesehen hätten, grüßten sich über die Balkone und kamen ins Gespräch.

Parallel hielt die Kirchengemeinde digitale und telefonische Formen bereit.

Die Route der "Weihnacht on Tour" führte quer durch die Stadt: vom Herderplatz, zum Buchenwaldplatz, in die Bonhoefferstraße, zum Zeppelinplatz, in die Soproner Straße, Leonhard-Frank-Straße, zum Wielandplatz, an den Anni-Albers-Weg im Klinik-Viertel, in Bodelschwinghstraße, zum Dorfplatz in Süßenborn, vor die Kirche in Denstedt und auf den Rewe-Parkplatz in der Schöndorfer Waldstadt. Wer ein davon miterlebte, der war bewegt: "Weihnachten kommt" in Weimar hat nicht nur Lücke gefüllt, sondern eine neue Form begründet.