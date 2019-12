Weihnachtsgeld für die Kletterhalle

Eine Mitgliedschaft im Deutschen Alpenverein haben beide Geschäftsführer des Weimarer Software-Unternehmens Lombego Systems. Während es Christian Burger eher mit dem Wandern hält, ist Rainer Kretzer aktiver Kletterer. Dass sie der „Tafel plus“ nun eine Spende von 1000 Euro für deren Kletterprojekt überreichten, kam deshalb nicht von ungefähr.

Seit neun Jahren pflegt Lombego die Tradition, anstelle von Weihnachtspost und Geschenken für die Kundschaft jenen etwas zu geben, die es nötiger brauchen. Die Weimarer Tafel plus benötigt die Zuwendung, um ihr Kletterprojekt, das es seit eineinhalb Jahren gibt, 2020 fortsetzen zu können. Mit ihrem Plus-Projekt unterstützt Weimars Tafel über die Essenausgabe hinaus Kinder aus Tafel-Familien – von der Hausaufgabenhilfe bis hin zu Tipps, in der Familie gut miteinander klarzukommen und die Freizeit sinnvoll zu gestalten. Dieses Zusatzangebot finanziert sich zu hundert Prozent aus Spenden.

Mit dem Klettern verfolgt Ulrike Scheller, die das „Plus“ als Pädagogin mit Leben füllt, mehrere Ziele. Einerseits sollen die Kinder überhaupt einmal die Möglichkeit bekommen, sich in dieser Sportart auszuprobieren, die in vielen Familien nicht zum Selbstverständnis gehört und in der Ausübung eher teuer ist. Andererseits sei gerade das Klettern dazu geeignet, positiven Einfluss auf die Entwicklung von Kindern zu nehmen, weiß Ulrike Scheller. Sie trainieren Körperbeherrschung und Konzentrationsvermögen. Die jungen Kletterer bekommen ein Gespür für Gemeinschaft wie für die Konsequenzen des eigenen Handelns. Sie übernehmen Verantwortung für andere und müssen anderen vertrauen.

Zweimal wöchentlich hat die Tafel Hallenzeiten beim Alpenverein. Acht bis zehn Kinder sind dann jeweils zur Kletterhalle unterwegs. Die Eltern zahlen dafür einen kleinen Obolus von 1,50 Euro. Eintritt, Material- und Trainerkosten kann das freilich nicht abdecken. Jährlich kostet das Kletterprojekt die Tafel rund 2000 Euro, für die es Spenden braucht.