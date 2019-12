Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtsjazz mit Matthias Eichhorn

Auch in diesem Jahr lädt der Weimarer Bassist Matthias Eichhorn wieder zu einem weihnachtlichen Jazzkonzert ein! Mit von der Partie sind am heutigen Samstag, 21. Dezember, 20 Uhr, in der Notenbank die in Weimar bestens bekannten Musiker Matthias Bätzel am Klavier sowie Bertram Burkert an der Gitarre. Als Solistin des Abends konnte die aus Lübeck stammende und in Leipzig wohnende Lilly Ketelsen gewonnen werden. Die noch junge Sängerin begeistert durch ihre starke Ausstrahlung, sympathische Art und natürlich durch ihre großartige Stimme! Am Vorabend des 4. Advent sind alle Vorbereitungen für das Weihnachtsfest hoffentlich abgeschlossen oder können für einen kleinen Moment ruhen. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt 15 Euro / ermäßigt 10 Euro, Einlass ist ab 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr.