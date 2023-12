Weihnachtskonzert in Denstedt

Michael von Hintzenstern sitzt auch am Montag wieder an der Liszt-Orgel in Denstedt.

Denstedt Michael von Hintzenstern lässt am ersten Feiertag die Liszt-Orgel erklingen.

Weihnachtliche Musik an der Liszt-Orgel in der Denstedter Dorfkirche: Der Weimarer Musiker und Komponist Michael von Hintzenstern lässt es sich auch in diesem Jahr nicht entgehen, den ersten Weihnachtsfeiertag an seinem Stamm-Instrument musikalisch mitzugestalten. Los geht es am Montag, 25. Dezember, um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Passend zur Jahreszeit hat der Weimarpreisträger ein Programm mit Werken von Johann Sebastian Bach, Johann Gottfried Walther, César Franck, Joachim Raff und natürlich vom einst hier musizierenden Franz Liszt zusammengestellt. Zudem erklingt ein wiederentdecktes „Weihnachtsspiel“ von Alexander Winterberger. Am Ausgang sammelt Hintzenstern eine Kollekte, die an die Aktion „Brot für die Welt“ fließen soll.