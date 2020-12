Kiliansroda. Der gastgebende Verein Kötschberggemeinde verzichtet am 26. Dezember auf seinen traditionellen Jahres-Schlusspunkt.

Weihnachtslauf auf dem Kötsch in Kiliansroda ist abgesagt

Der traditionelle Kötschberglauf am zweiten Weihnachtsfeiertag ist abgesagt: „Das Pandemiegeschehen lässt es nicht zu, dass wir Läufer und Gäste der Gefahr einer Ansteckung aussetzen“, teilte Wolfgang Grade, der Vorsitzende des Vereins Kötschberggemeinde, in einer Presseinformation mit. Man wünsche den Läufern und Freunden des Kötschberges „Kreativität und Freude beim Ausprobieren neuer Formen des Miteinanders“ und freue sich auf eine Neuauflage des Laufes am 26. Dezember 2021.