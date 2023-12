Weihnachtsmann lenkt Heiligabend wieder Weimarer Stadtbus

Weimar Buskunden sollten die veränderten Abfahrtszeiten über Weihnachten im Auge behalten

Auf eine besondere Überraschung in den Stadtbussen können sich Fahrgäste der Stadtwirtschaft Weimar Heiligabend freuen: Der Weihnachtsmann selbst wird am 24. Dezember traditionell in einem der Stadtbusse das Steuer in die Hand nehmen. Und der Mann in Rot hat für die kleinen Fahrgäste Überraschungen dabei.

Beachten sollten alle Fahrgäste darüber hinaus die geänderten Fahrzeiten zu Heiligabend. Nach Angaben der Stadtwirtschaft verkehren alles Stadtbuslinien nach dem derzeit geltenden Sonntagsfahrplan. Damit auch die Busfahrerinnen und Busfahrer Weihnachten feiern können sowie das Personal hinter den Kulissen des Unternehmens, kehrt ab etwa 20.30 Uhr die allgemeine Betriebsruhe ein.

Details zum Weihnachtsfahrplan sowie dem derzeit geltenden Sonderfahrplan mit ausgedünnten Taktzeiten auf sechs der neun Stadtbuslinien erhalten Fahrgäste online unter www.sw-weimar.de/verkehr oder in der VMT-App.