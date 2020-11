Weihnachtsmann war trotzdem da

Der große Weihnachtsmarkt in Weimar ist abgesagt. Den Weihnachtsmann selbst hat Weimar offenbar vergessen. Und so machte sich Weimars Rotrock am Sonntag auf eigene Faust mit Wichtel und Kutsche auf den Weg in die Stadt, damit große und kleine Passanten ihn wenigstens auf Abstand zu sehen und sei „Ho-ho-ho“ zu hören bekommen. Die Resonanz war – wenig überraschend – freudig. Sonntagsspaziergänger winkten und applaudierten dem dienstältesten Weihnachtsmann weit und breit, auch wenn sie natürlich nicht in die Kutsche durften. Und die jüngeren Besucher bekamen große Augen: Mit Kutsche und Pferden – das muss der echte Weihnachtsmann sein.