Weihnachtsmarkt im Kleinformat in Weimarer Papeterie

Regina Wersig hat in ihrer Papeterie in Weimar einen Mini-Weihnachtsmarkt geschaffen. Vorn ein Stand mit Lebkuchen

Parallel zum großen hat in Weimar jetzt auch ein kleiner Weihnachtsmarkt geöffnet. Genauer: ein winziger. Denn die Szenerie aus sich drehendem Riesenrad, fast einem Dutzend Marktständen und putzigem Toilettenhäuschen passt in ein Schaufenster. Vor etwa zehn Jahren hat Regina Wersig damit begonnen, einen Miniatur-Weihnachtsmarkt zu erschaffen und im Advent in ihrer Papeterie in der Erfurter Straße auszustellen.