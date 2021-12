Weihnachtsmarkt im Miniaturformat in Kranichfeld

Weihnachten in Miniatur ist in einer Ausstellung von Johanna Schmidt zu bewundern.

Kranichfeld. Die Schau wurde von der 17-jährigen Johanna Schmidt gestaltet.

Der wohl kleinste Weihnachtsmarkt Thüringens ist bis zum 19. Dezember in einer liebevoll gestalteten Ausstellung in der Rechtsanwaltskanzlei Dostmann in der Alexanderstraße 45 in Kranichfeld zu sehen. Gestaltet wurden die Miniaturen in Hunderten von Arbeitsstunden von der 17-jährigen Kranichfelderin Johanna Schmidt und sind nun erstmals ausgestellt. Geöffnet ist Freitag bis Sonntag jeweils 15 bis 18 Uhr oder nach Absprache unter Telefon: 0163 / 8 82 45 97.