Weihnachtsruhe in vielen renommierten Unternehmen

In die meisten großen Produktionsunternehmen der Region kehrt nun Weihnachtsruhe ein. Ob beim Pharmariesen Bayer und bei den Ingenieuren von Glatt in Weimar, bei den Kunststoff- und Farbspezialisten der Firma Grafe in Blankenhain oder bei den Optik-Experten von Layertec in Mellingen – teilweise schon seit dem Wochenende, spätestens aber von Dienstag an können sich deren Mitarbeiter ganz auf die Festtage konzentrieren, und das bis über den Jahreswechsel hinaus. In diesen Betrieben und bei vielen anderen läuft der Ar-beitsalltag am 2. Januar wieder an.

Im Buttelstedter Kunststoff-Unternehmen Gebrüder Dürrbeck endete die Produktion für dieses Jahr mit der Freitagschicht. Ganz aus gehen die Lichter hier allerdings noch nicht. In der Verwaltung und im technischen Bereich sind zumindest ein paar Mitarbeiter auch am Montag vor Heiligabend noch zu Gange – mit der Inventur, mit dem Jahresabschluss und mit technischen Wartungsarbeiten, die sich dann einfacher bewerkstelligen lassen, wenn die Produktion Pause macht. Produziert wird im Heichelheimer Unternehmen Ablig Feinfrost über die Feiertage ebenfalls nicht. Seit dem Wochenende und bis einschließlich zum Neujahrstag stehen hier die Bänder still. Im Versand, in der Logistik und in der Verwaltung wird aber noch bis Dienstagmittag gearbeitet. Schließlich lehrte die Erfahrung vergangener Jahre: In den letzten Tagen und sogar Stunden, bis sich die Ladentüren zu Heiligabend schließen, erreichen die Heichelheimer immer noch Wünsche aus dem Handel, wegen großer Nachfrage auf den letzten Drücker Klöße und Kloßmasse nachzuliefern. Insbesondere bei der Tiefkühlware sei es den Handelsketten eigentlich unproblematisch möglich, sich sogar für Weihnachten im Vorfeld ausreichend damit zu bevorraten. In den Märkten gehe der Trend jedoch zu weniger Lagerfläche und zu breiteren Sortimenten. Und schließlich müssten sich die Feinfrost-Klöße in den Kühltruhen der Lager immer häufiger den Platz mit Tiefkühl-Backwaren teilen, die in den markteigenen Aufback-Stationen verarbeitet werden. Deshalb ist es nicht unwahrscheinlich, dass vor dem Fest nochmals der Ruf nach Nachschub laut wird. Insofern könnte der Montag für die Logistiker der Ablig noch besonders arbeitsreich werden. Einen Tag nach Neujahr wird auch in Heichelheim die Produktion wieder aufgenommen. Einerseits müssen dann die Lagerbestände an Kartoffelprodukten aufgefüllt werden. „Schon im Januar denken wir an die Klöße, die die Leute zu Ostern essen wollen“, sagte Prokurist und Vertriebschef Torsten Langbein. Anderseits wolle die Ablig im kommenden Jahr auch früher mit der Speiseeis-Produktion beginnen.