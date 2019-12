Diese Mädchen gehörten bei der Workshopwoche vor der Eröffnung zu den ersten Kursteilnehmern in der Schwungfabrik.

Weimar. Musikalische Weihnachten zum Zuhören und Mitmachen gibt es Donnerstag in der Schwungfabrik – und neuerdings ein kostenloses Tanzangebot.

Weihnachtsschwung in der Weimarer Schwungfabrik

Zur musikalischen Weihnachtsfeier hat die Schwungfabrik Donnerstag alle interessierten Kinder und Jugendlichen in ihre große Halle eingeladen. Vier Studenten der Musikhochschule „Franz Liszt“ unter der Leitung von Gero Schmidt-Oberländer musizieren auf vielen Instrumenten, singen und laden zum Mitsingen ein. Das Repertoire umfasst nicht nur klassische Advents- und Weihnachtslieder, sondern auch moderne und internationale weihnachtliche Songs. Rundherum gibt es alles, was Weihnachtsstimmung weckt: ein geschmückter großer Baum, Backwerk und ein Buffet. Der Eintritt ist frei.

WE-Dance, Stellwerk, der Zirkus Tasifan, die „Bunte Brücke“ und das Sportprojekt „Jugend gegen Gewalt“ bieten seit August in der Schwungfabrik für Kinder und Jugendliche aus Weimar Kurse und Projekte an. So hat WE-Dance dank der Förderung der Thüringer Staatskanzlei und des Thüringer Tanzverbandes ein offenes und kostenloses Kursformat für Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen: die „WE-Dance – tanzZeit!“. Die Tanzpädagogin Mandy Unger unterrichtet wöchentlich verschiedene Tanzstile – montags 16 bis 17 Uhr für Kinder (8 bis 11) und 17.15 bis 18.45 Uhr für Jugendliche (12 bis 18).

Donnerstag, 19. Dezember, 17 Uhr; Milchhofstraße 22a