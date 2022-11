Weimar: 25 Jahre kulturelle Energie

Foto: Frances Theres Beier

Frances Theres Beier

Weimar. Bei der Ausstellung des Gaswerkes Weimar in der „Harry Graf Kessler“ können sich Besucherinnen und Besucher selbst verewigen.

Fast bis unter die Decke ragt die vier Meter hohe Video-Installation – zusammengesetzt aus 18 Bildschirmen. Auf denen flimmern beinahe 25 Jahre kulturelle Energie auf und ab. Erzeugt wird diese bereits seit 1998 von der Design- und Projektwerkstatt Gaswerk Weimar. Einst als studentische Initiative ins Leben gerufen, hat sich das Gaswerk mittlerweile zu einem soziokulturellen Zentrum entwickelt. 2023 blickt es auf ein Vierteljahrhundert künstlerischen Schaffen zurück.

Zum Auftakt des Jubiläums würdigt die Stadt Weimar die Kulturinitiative jetzt mit einer Werkschau in der Kunsthalle „Harry Graf Kessler“. Die Ausstellung unter dem Titel „25 Masterpieces“, stellt eine ganze Reihe dar, die im nächsten Jahr fortgesetzt werden soll. Dass diese bereits vor dem eigentlichen Jubiläum startet, hänge mit den bevorstehenden Baumaßnahmen um das Areal Goetheplatz 9 b zusammen, welche auch die Kunsthalle betreffen, so die Kulturdirektion.

Besucher können selbst Teil der Ausstellung werden

2023 will Hans Peter Großmann dann auch in der Neufert Box in Gelmeroda und im Gaswerk selbst ausstellen. Als Produktdesign-Student suchte er damals nach einem Atelier und fand das leerstehende Gaswerk im Industriegebiet Weimar West. Großmann machte daraus einen Ort für Kunst- und Kulturprogramme mit Veranstaltungshallen, Ausstellungsräumen und Werkstätten. „Wir hatten immer den Wunsch, Menschen mit unterschiedlichem Background zusammen zu bringen, sodass sich jeder kreativ entfalten kann“, sagt Großmann.

Mit der Mosaik-Figur kann man selbst Teil der Ausstelllung werden. Foto: Frances Theres Beier

Mit der aktuellen Werkschau ist das jetzt wieder möglich. Gäste der Ausstellung können sogar selbst Teil von dieser werden. Möglich ist das durch eine digitale Mosaik-Figur, der man per Videosequenz sein Bein, den Arm oder auch Bauch und Kopf leihen kann. Heraus kommen dann Mosaik-Momente mit verschiedenen Körperteilen von verschiedenen Menschen. Unter dem Slogan „Cometogether“ will das Gaswerk daraus ein Gemeinschaftsprojekt mit seinen Besuchern gestalten.

Wer nichts verleihen möchte, kann auch einfach nur die ausgestellten Objekte, Fotografien und Installationen begutachten, die Einblicke in die Arbeitsweisen Baushaus-Künstlerinnen und Künstler geben. „Was wir zeigen, lädt zu einer Zeitreise in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ein“, sagt Canan Yilmaz, künstlerische Leiterin. Ein Teil der insgesamt „25 Masterpieces“ ist noch bis ins neue Jahr hinein zu sehen.

Eröffnung von „25 Masterpieces“ am 2. Dezember, um 17.30 Uhr, Kunsthalle „Harry Graf Kessler“; Ende der Ausstellung am 22. Januar 2023.