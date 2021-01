Weimar: 35 neue Corona-Infektionen und weiterer Todesfall

Weimar. In Weimar hat es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gegeben. Darüber informierte am Mittwochabend die Stadtverwaltung. Nach der Meldung vom Mittwoch wurden dem Gesundheitsamt zudem 35 neue Infektionen gemeldet. Die Ansteckung erfolgte in zehn Fällen innerhalb der Familie, jeweils zwei neue Infektionen gingen auf ambulante Pflege und Kliniken zurück. Bei acht Fällen gelte der Ansteckungsweg als unklar, in weiteren 13 werde noch ermittelt.

Angesichts von weiteren 45 Genesenen gegenüber dem Vortrag gelten laut Stadt in Weimar aktuell 239 (-11) Menschen als aktiv krank. Davon werden 17 stationär behandelt. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Virus stieg auf 37. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 162,51 (Vortag 153,31).

Die Stadt kündigte an, ab Donnerstag die Veröffentlichung der Zahlen an die Meldungen anderer Städte und Kreise anzupassen. Es würden dann am Vormittag alle Fälle gemeldet, die bis jeweils 24 Uhr beim Gesundheitsamt eingegangen sind.