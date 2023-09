Ab der Kirche in Richtung Legefeld wird ab Montag die Fahrbahn im Bereich der Possendorfer Straße Im Dorfe saniert.

Weimar: Ab Montag Fahrbahnsanierung in West und auch in Possendorf

Weimar. Vollsperrungen und Veränderungen bei den Stadtbuslinien bis Vollersroda sind die Folge. Das sollten Kraftfahrer und Buskunden beachten:

Gleich zwei Straßenbaustellen will der Kommunalservice ab Montag in Angriff nehmen lassen: die Fahrbahnsanierung in West und Possendorf. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Nach vorbereitenden Arbeiten an der Wendestelle Kaunaser Straße sowie am Parkplatz von Kramixxo & Waggong soll die Straße von dort an bis zur Moskauer Straße 57 instandgesetzt, nicht aber grundhaft ausgebaut werden. Dazu würden die Asphaltschichten bis zur Betonunterkonstruktion abgefräst und durch neue Asphaltschichten ersetzt. Die Arbeiten sollen bis Freitag, dem 22. September, abgeschlossen werden.

„Technologisch und arbeitsschutzrechtlich“ müsse wegen der schmalen Fahrbahn eine Vollsperrung erfolgen, so die Stadt. Die Umleitung für die Moskauer Straße ab Hausnummer 34 und den Busverkehr erfolge über die Prager und Kaunaser Straße. Die Bushaltestellen „Prager Straße“ und „Moskauer Straße“ entfallen. Die Haltestelle „Kaunaser Straße“ werde von der Moskauer in die Kaunaser Straße in den Bereich der Wendeanlage versetzt.

Für die Baustelle wurden Halteverbote angeordnet. Zudem könnten die Parkplätze zwischen der Moskauer Straße 33a und 57 nicht genutzt werden. Als Alternative verwies die Stadt auf jene an der Moskauer Straße 1, der Warschauer oder Soproner Straße.

Fußgänger könnten die Baustellen passieren. Ebenso laufe die Müllentsorgung wie gewohnt, auch Feuerwehr und Rettungsdienste könnten jederzeit in den gesperrten Bereich.

Außerdem beginnt am Montag die angekündigte Fahrbahnsanierung in Possendorf. Deswegen muss die Ortsdurchfahrt im Bereich der Straße Im Dorfe voraussichtlich ebenso bis zum 22. September voll gesperrt werden. Das hat Auswirkungen auf die Buslinie 6. Sie verkehrt zwischen Possendorf und Vollersroda auf dem Feininger-Radweg. Zudem werde die Haltestelle Vollersroda laut Stadtwirtschaft in die dortige Buswendeschleife verlegt.