Weimar: Abschied von der „Anmut“

Zeitgleich zum Zwiebelmarkt veranstaltet die Galerie „unartig“ eine Finissage zu ihrer aktuellen Ausstellung „Anmut“ von Manja Karg. Die ehemalige Weimarer Architekturstudentin lädt sowohl am Freitag, 13. Oktober, 19 Uhr, als auch am 14. Oktober, 14 Uhr, in die Windischenstraße ein. Nach Jahren in Chicago, Salt Lake City und Gent zog es Manja Karg wieder nach Ostthüringen. Interessierte können auf die Ausstellung zurückblicken und kurz vom Trubel des Zwiebelmarktes entspannen.