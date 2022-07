Weimar: Abwasser-Untersuchung zuverlässiger als Corona-Testergergebnisse

Heike Werner (l, Die Linke), Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit Frauen und Familie von Thüringen spricht mit Katarina Reichel-Kühl, Chemielaborantin, in der Bauhaus Universität Weimar. Hier besichtigt die Ministerin zu Beginn ihrer Sommertour das Corona-Abwasser-Monitoring-Projekt an der Bauhaus Universität Weimar. In diesem Sommer will sie Institutionen des Gesundheitswesens, Ärztinnen und Ärzte und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler besuchen. Geplant sind insgesamt acht Tage, die den Titel der Tour „Erfahrungen aus zwei Jahren Pandemie - Gesundheitsministerin Heike Werner im Gespräch“ auf ganz unterschiedliche Weise aufgreifen.