Weimar: Ausbildungsmarkt in Stadt und Landunterscheidet sich stark

Weimar. In Weimar gibt es mehr Stellen als Bewerber. Im Kreis Weimarer Land sank hingegen das Angebot an Ausbildungsplätzen.

Ganz unterschiedlich sieht die Situation auf dem Ausbildungsmarkt in der Region aus. Für Weimar hat die Arbeitsagentur in einer Kurzbilanz einen starken Bewerberrückgang und ein Mini-Plus bei den Ausbildungsstellen ermittelt. Im Weimarer Land indes habe es erstmals ein sinkendes Ausbildungsangebot und einen Bewerberanstieg gegeben.

Die Situation speziell auf dem Ausbildungsmarkt in Weimar unterscheide sich dabei von anderen Regionen in Mittelthüringen. Die Unternehmen hätten trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten durch die Corona-Pandemie etwas mehr Nachwuchskräfte als im vergangenen Jahr gesucht. Vor allem in der Verwaltung, in der Landwirtschaft, im Baugewerbe und in der Versicherungsbranche seien von den Betrieben mehr Auszubildende gefragt. „Gleichzeitig sank die Zahl der Ausbildungsinteressierten deutlich“, betonte Simone Faßbender, Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Erfurt.

Im Kreis habe sich die coronabedingte wirtschaftliche Unsicherheit in einem um sieben Prozent gesunkenen Ausbildungsangebot gezeigt, wertete die Agentur aus. Am größten sei der Rückgang im Handel, in Büroberufen und in der Gesundheitsbranche. Im Baugewerbe, in der Logistik sowie in Land- und Tierwirtschaft hingegen stieg den Informationen zufolge das Ausbildungsplatzangebot.

Für Stadt und Kreis gelte, dass die Entscheidungen zur Ausbildung später als sonst fallen: „In diesem Jahr hat sich zeitlich alles etwas verzögert. Die Unternehmen haben später ihre Vorstellungsgespräche geführt, und auch viele Ausbildungsverträge wurden erst in den Sommermonaten unterzeichnet“, sagt Faßbender.

Im Berufsberatungsjahr 2019/2020 waren in Weimar 221 Jugendliche auf Ausbildungssuche. Das sind 40 beziehungsweise 15 Prozent weniger als 2019. Zum 30. September blieben 51 Plätze frei: die meisten im Verkauf und im verarbeitenden Gewerbe sowie vereinzelt im Baugewerbe, in der Logistik und im Finanzdienstleistungssektor. Verglichen mit dem Vorjahr sind drei Mal so viele Ausbildungsplätze unbesetzt.

Im Weimarer Land waren 336 Jugendliche auf Ausbildungssuche. Das sind 22 beziehungsweise sieben Prozent weniger als 2019. Zum 30. September blieben nach Angaben der Arbeitsagentur 93 Plätze frei. Das waren den Informationen zufolge genauso viele wie vor einem Jahr. Die meisten unbesetzten Ausbildungsstellen waren im verarbeitenden Gewerbe, im Handel sowie vereinzelt im Baugewerbe, in der Logistik, in der Land- und Tierwirtschaft sowie im Büro.

Die Top Ten unter den Lehrstellen

Weimar

Kaufleute im Einzelhandel

Verkäufer/in

Kfz-Mechatroniker Pkw

Versicherungskaufleute

Bankkaufleute

Fachkraft Lagerlogistik

Kaufleute Großhandel

Zerspanungsmechaniker/in

Konstruktionsmechaniker/in

Fachkraft Metalltechnik



Weimarer Land

Verkäufer/in

Kaufleute Einzelhandel

Fachkraft Lebensmitteltechnik

Restaurantfachleute

Zerspanungsmechaniker/in

Konstruktionsmechaniker/in

Koch/Köchin

Fachkraft Lagerlogistik

Handelsfachwirt/in

Tierwirt/in





Quelle: Agentur für Arbeit