Weimar: Ausgezeichnete Schüler-Arbeiten aus der Oberstufe

Weimar. Rotary-Club Weimar-Bauhaus prämiert beste vier Seminarfacharbeiten mit Geldpreisen. Siegerinnen präsentieren „nackte Tatsachen“:

Die vier besten Seminarfacharbeiten, die die Weimarer Gymnasien sowie die Gemeinschaftsschule Jenaplan eingereicht haben, wurden auch in diesem Jahr vom Rotary-Club Weimar-Bauhaus prämiert. Den ersten Preis erhielt dieses Mal die Arbeit zur „Nacktheit in Deutschland“ von Schülerinnen des Goethe-Gymnasiums.

Im Weimarer Dorint-Hotel präsentierten vier Gruppen von Schülerinnen und Schülern die Themen ihrer Seminarfacharbeiten. Nach einer Vorauswahl durch die Schulen und den Club wurden folgende Arbeiten vorgestellt: Jan Zastrau und Mustafa Al Obaidi, der krankheitsbedingt nicht mit dabei war, vom Humboldt-Gymnasium zeigten, wie Luftschiffe auch heute noch ein ansprechendes Transportmittel sein könnten.

Es muss nicht immerein Vortrag sein

Micha Sieglerschmidt und Georg Linne vom Schiller-Gymnasium begeisterten mit dem Entwurf eines Calisthenics-Parks zur Sportförderung in Weimar. Von der Gemeinschaftsschule Jenaplan ging die Arbeit zur „Enttabuisierung der Menstruation“ von Matthea Bartuschka, Milla Ender und Karol Schlaffke ins Rennen. Die Goethe-Gymnasiastinnen Annemarie-Luise Ehrhardt, Rania Grap, Luzie Zimmermann und Akpinar Zülal performten zum Thema „Das Phänomen Nacktheit in Deutschland“.

Im Stil eines Theaterstücks als Rahmenhandlung illustrierten sie das Thema Nacktheit, beginnend in der Urgeschichte und durch verschiedene Zeiten und Kulturen. Für das Jahr 2023 wählten sie als Beispiel ein 16-jähriges Mädchen, das im Verlauf eines Tages in verschiedenen Zusammenhängen dem Thema Nacktheit in Schule, Museum und im Internet begegnete.

„Alle Gruppen zeigten, dass sie sich in durchaus brisanten Themen intensiv eingearbeitet und herausfordernde Thesen entwickelt hatten“, betonten die Rotarier in einer Presseinformation. Doch nicht nur die unterhaltsamen Inhalte, sondern auch deren engagierte und kreative Präsentation hätten die Clubmitglieder bewegt. Und sei es schwer gewesen, einen ersten Platz auszuwählen.

Als beste wurde am Ende die Seminarfacharbeit „Das Phänomen Nacktheit in Deutschland“ mit 500 Euro ausgezeichnet. Alle anderen Beiträge wurden mit je 200 Euro prämiert. Mit dem Wettbewerb, den die Rotarierin Heidrun Brauer organisiert, wolle der Service-Club die wissenschaftliche Teamarbeit und das damit verbundene gesellschaftliche Engagement der Jugendlichen fördern. „Die überzeugende und gekonnte Darbietung der Themen hat die Mitglieder des Rotary-Clubs sehr beeindruckt“, betonte der Präsident Jörg Geibert bei der Gratulation.