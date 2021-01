Weimar: Bau-Fortsetzung am Sophienstiftplatz unklar

An diesem Mittwoch soll in der Weimarer Verwaltung die Entscheidung darüber fallen, ob die Arbeiten am Sophienstiftsplatz wie geplant am 11. Januar fortgesetzt werden. Hintergrund ist die Wetterlage, die derzeit für die Tiefbauer nicht eben ideal ist. Dies gelte ebenso für die Baustelle in der Carl-von-Ossietzky-Straße, hieß es am Dienstag im Rathaus.

Über den Jahreswechsel waren beide Baustellen in eine Pause gegangen, die am kommenden Montag enden sollte. Für den Sophienstiftsplatz war vorgesehen, dass von da an bis zum 26. Februar eine Einbahnstraßenführung von der Coudray- zur Erfurter Straße eingerichtet wird, um die Restleistungen der Bauphase 1 ausführen zu können.