Weimar: Bilderflut steht zum Verkauf

Mithilfe des Vereins Kaleb werden am 5. September von 9 bis 12 Uhr am Ratstannenweg 19 Bilder aus Privatbesitz wie diese Herbstimpression verkauft.

Weimar. Der Verein Kaleb unterstützt mit dem Verkauf in Weimar die betagte Besitzerin, die erst spät ihre zeichnerische Begabung entdeckte

Aus Privatbesitz verkauft der Verein Kaleb am Samstag günstig Bilder und Einrichtungsgegenstände einer jetzigen Bewohnerin des Sophienhauses. Die einstige Schwester entdeckte neben ihrem Beruf im Alter von 60 Jahren ihre Berufung und Begabung, schrieb seither und malte vor allem Hunderte Bilder. Dazu nahm sie zunächst einen Kurs bei Arndt Joshat (Hofatelier). Der Erlös geht an die alte Dame, die unter anderem mit Pinsel und Stift Landschaften, Stilleben, Porträts oder auch Charlie Chaplin in Reißtechnik aus Zeitungen zu Papier gebracht hat.