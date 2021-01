Weimar bleibt in der Silvesternacht so gut wie sauber

Das Verkaufsverbot für Silvesterraketen und andere gehaltvollere Pyrotechnik entlastete nicht nur die Notaufnahmen. Es reduzierte auch das nächtliche Müllaufkommen in Weimar erheblich. „Weimar war so gut wie sauber, schon bevor wir mit unserem Dienst begonnen haben“, sagte Holger Enders, verantwortlich für die Abfallwirtschaft beim hiesigen Kommunalservice. Im Gegensatz zu früheren Jahren habe es in Weimar am Neujahrsmorgen diesmal kein Fleckchen gegeben, an dem sich der Böllermüll und leere Flaschen nennenswert auf Straßen und Wegen häuften. „In der Thälmannstraße lag noch ein wenig zum Aufräumen da. Ansonsten war das aus Sicht der Müllentsorgung aber ein sehr erfreulicher Jahresbeginn“, so Enders. Auf dem Parkplatz von Belvedere etwa, der sonst in Sachen Silvestermüll ein neuralgischer Punkt sei, fand der Reinigungstrupp lediglich eine einzige leere Raketenbatterie, die herumlag – sonst nichts. Entsprechend gering durfte diesmal der Aufwand beim Reinigen ausfallen. Wo sonst acht Mitarbeiter des Kommunalservice beschäftigt waren, genügten diesmal zwei. Diese konnten zudem auf den Einsatz einer Kehrmaschine verzichten und ihre Arbeit zu Fuß erledigen. Um 6.30 Uhr legten sie los. Schon eine Stunde später konnte Enders nach einer Kontrollfahrt die Mission für erfolgreich beendet erklären.