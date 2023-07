Weimar: Bollerwagen-Tour bringt Spiel und Spaß nach Legefeld

Legefeld. Ortsteil bekommt am 17. Juli auf dem „Pferdespielplatz“ Besuch vom SOS-Familienzentrum.

In Legefeld wird sich am kommenden Montag, 17. Juli, von 15 bis 17.30 Uhr wieder mal so ganz in Familie getroffen. Das SOS-Familienzentrum aus Weimars Lincolnstraße kommt mit seinem Bollerwagen-Café auf den sogenannten Pferdespielplatz in der verlängerten Legefelder Parkallee. Besucher können miteinander reden, zusammen spielen und Spaß haben.

Das Bollerwagen-Pädagogen-Team hat gekühlte Getränke sowie Kaffee und Gebäck mit dabei sowie noch andere Mitbringsel für eine gelungene Zeit unter freiem Himmel. Dazu eingeladen haben Interessierte von klein bis groß Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel (Weimarwerk), ein Team aus dem Ortsteilrat sowie der Ortsverein Füreinander-Miteinander und die Selbsthilfegruppe „LuIk plus …“.