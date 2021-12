Weimar braucht Landwirte als Partner

Weimar. Die Stadt Weimar braucht die Bauern zum Begrünen der Wege- und Feldränder.

Erste Erfolge zeigt der Stadtratsbeschluss „Grünzüge an Weg- und Feldrändern“ (2020/ 269). Darauf hat die CDU-Fraktion aufmerksam gemacht. Der Stadtrat hatte den Oberbürgermeister mit der Prüfung beauftragt, in welchem Umfang sich an Feldrändern in Weimar Grünstreifen und Feldgehölze wiederherstellen lassen. Ein Ergebnis: Die Untere Naturschutzbehörde ist bei Anlage und Pflege auf die Mitwirkung der Landwirtschaft angewiesen, weil keine eigenen Kapazitäten dazu vorhanden seien.

Eine Nachfrage von Stadtrat Jürgen Vent im Bau- und Umwelt-Ausschuss ergab, dass die Natura-2000-Station „Mittelthüringen“ Feldraine auf Wegegrundstücken anlegt, wo alte Grünstreifen seit Jahren überackert sind. In diesem Jahr wurden geeignete Wegeflächen ermittelt.

Die Erzeuger-Genossenschaft Weimar-Kromsdorf hat daraufhin zwei Feldraine in den Gemarkungen Oberweimar und Süßenborn mit einer Fläche von 0,4 Hektar angelegt. Das Saatgut wurde von der Natura-2000-Station gestellt. Der Landwirtschaftsbetrieb übernahm Aussaat und Pflege. Das Landgut Weimar eG hat zudem 2021 in den Gemarkungen Possendorf, Legefeld, Niedergrunstedt und Weimar insgesamt 14 Hektar Blühflächen und Honigbrachen angelegt. Das erfuhr die CDU-Fraktion auf Nachfrage bei Sylvia Gengelbach. „Unser Ziel ist es, im Jahr 2022 den Anteil für diese Blühflächen weiter zu erhöhen“, so die Vorstandsvorsitzende des Landgutes.

Zwischen dem Landgut Weimar und der Unteren Naturschutzbehörde bestehe ein enger Austausch. Im Rahmen des Natura-2000-Projekts wurden auf Flächen der Stadt Weimar zwar noch keine konkreten Maßnahmen festgelegt. Ein solche Projekt laufe aber seit Oktober 2021 in der Gemarkung Schoppendorf im Landkreis.

Feldrand-Begrünung soll dem Mangel an Futter für Wildtiere und dem massiven Rückgang der Insektenbestände vorbeugen. Die Hoffnung zielt darauf, den Rückgang der Bestände zu verlangsamen.