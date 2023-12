Weimar braucht Wichtelpost

Mandy Koppenstein (vorn) und Konstance Weigert (beide Mitarbeiterinnen der Stadtwerke Weimar) halfen am Internationalen Tag des Ehrenamts beim Sortieren der Wichtelpost in der Weimarer Ehrenamtsagentur.

Weimar Ehrenamtsagentur nimmt noch bis 11. November Karten entgegen

Die Ehrenamtsagentur der Weimarer Bürgerstiftung will zum Weihnachtsfest auch an jene denken, die sonst eher selten mit Grüßen und Wünschen bedacht werden. Alle, die einem alleinstehenden, etwa in einer Pflegeeinrichtung lebenden Menschen eine kleine Weihnachtsfreude bereiten möchten, hat die Agentur dazu aufgerufen, noch bis spätestens kommenden Montag, 11. Dezember, einen schönen Brief oder eine Karte mit einem netten Gruß abzugeben.

Weihnachtsgruß-Aktion wird bis Montag verlängert

Dem Wichtelpost-Team in der Weimarer Ehrenamtsagentur liegen derzeit mehr Bestellungen vor als Zusendungen. Am Donnerstagmorgen wurden rund 500 Karten gezählt. „Da geht noch was“, findet Stefanie Lachmann von der Agentur. In den vergangenen Jahren wurden bis zu 3000 Karten abgegeben. „So viele müssen es nicht sein, aber 1000 wären schon gut. Denn einen Spenden-Euro für jede Zusendung erhält der Kinder- und Jugendfonds der Bürgerstiftung Weimar, gestiftet von der Firma Artifex Barthel Sportanlagen aus Legefeld“, erläutert Stefanie Lachmann.

So kann man mitmachen: Eine Karte oder einen Brief mit einer lieben Botschaft gestalten, „Wichtelpost“ auf den Umschlag schreiben, aber bitte nicht zukleben. Gern, so rät die Agentur, könne der Absender auch seinen Vornamen mit in den Text schreiben, ansonsten sollte er jedoch anonym bleiben. Ist das Kuvert fertig, ab damit zum Wichtelpost-Briefkasten. Er befindet sich vor der Ehrenamtsagentur der Bürgerstiftung Weimar auf dem Teichplatz.

Die Betreiber des Postamts bedanken sich bei allen, die ihre Post seit Beginn der Aktion am 20. November schon abgegeben haben. Wunderschöne Texte und liebevoll Gestaltetes habe das Sortierteam, das am 5. und 6. Dezember tätig war, begutachten und packen dürfen. Drei Mitarbeiterinnen der Weimarer Stadtwerke hatten dafür ihren Arbeitsplatz in die Teichgasse verlegt.