Weimar: Büchereien und Stadtverwaltung ab mittags ohne Strom

Die Stadtbibliothek in der Steubenstraße schließt am Freitag früher.

Weimar. Wartungsarbeiten, die am Freitag laufen, sorgen für früheren Schluss in der Stadtbibliothek und der Zweigstelle in Schöndorf. Es gibt noch mehr zu beachten:

Wegen Wartungsarbeiten an der Elektrohauptverteilung der Stadtverwaltung schließen die Stadtbücherei und ihre Zweigstelle in Schöndorf am Freitag, 8. September, bereits um 13 Uhr. Es würden laut Stadt für diesen Tag keine Säumnisgebühren berechnet.

Ab Samstag ist die Stadtbibliothek wieder regulär geöffnet. Auch die Stadtverwaltung selbst ist am Freitag ab 13 Uhr in ihrer Erreichbarkeit eingeschränkt.