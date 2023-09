Weimar: Bunte Parade zum doppelten Bauhaus-Jubiläum

Weimar. Höhepunkt zum 100-jährigen Jubiläum lockte Hunderte vergnügte Menschen in den Ilmpark.

Mit der Bauhaus-Parade haben die Bauhaus-Wochen zum 100-jährigen des Hauses Am Horn und der ersten großen Bauhaus-Ausstellung Donnerstagabend einen bunten Höhepunkt erlebt. Dazu hatten die Klassik-Stiftung, die Bauhaus-Universität und das Kunstfest Weimar auf den Uni-Campus gerufen. Zuvor hatten dort Workshops stattgefunden, bei denen die Teilnehmer die passenden Accessoires wie Kostüme, Hüte oder Schilder für die Parade kreieren konnten. Der Festumzug führte dann vom Uni-Hauptgebäude in den Ilmpark und dort vorbei am Tempelherrenhaus bis zum Haus am Horn. Am Ziel präsentierten Studierende mit Sound und Musik untermalte Fassadenprojektionen. Unterwegs gab es ferner Yoga-Übungen und der Bauhaus-Meister Johannes Itten hielt höchstpersönlich einen Vortrag.