Weimar: Der enttäuschte Schöngeist

Weimar. Vor 200 Jahren starb Graf von Schlitz: Weimarischer Prinzenerzieher und preußischer Diplomat

Johann Eustach Graf von Görtz hieß eigentlich von Schlitz, kam aus Hessen und machte als aufgeklärter Schöngeist auch in Weimar Karriere. Am 7. August vor 200 Jahren starb er.

Geboren wurde von Schlitz am 5. April 1737 als jüngster Sohn der Familie von Schlitz auf dem Stammsitz in Schlitz. Der Ort liegt an der Mündung des gleichnamigen Flusses in die Fulda und gehört heute zum mittelhessischen Vogelsbergkreis. Vater Johann von Schlitz war Schlosshauptmann in Braunschweig.

Der Knabe erhielt zunächst Privatunterricht und absolvierte das Carolinum in Braunschweig. Es folgten Studienjahre an den Universitäten von Leiden und Straßburg, wobei er sich die Aufklärungsliteratur erschloss.

1755 wurde der Hesse vom Grafen Heinrich von Bünau, Minister im Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach, als Regierungsrat in den weimarischen Staatsdienst berufen. Er erlangte das besondere Vertrauen der 1758 verwitweten Herzogin Anna Amalia. Sie übertrug ihm die Erziehung des Erbprinzen Carl August und von dessen jüngerem Bruder Ernst Constantin. Graf von Schlitz, genannt von Görtz, machte dabei die Bekanntschaft des Preußenkönigs, der sich den Prinzenerzieher vormerkte. Derweil heiratete der Graf 1768 Caroline von Uechtritz auf Wangenheim aus dem Herzogtum Sachsen-Gotha.

Schlitz begleitete 1774/75 seine Prinzen nach Paris. Im Frankfurter Roten Haus kam es beim Frühstück zur Bekanntschaft mit dem jungen Goethe. Mit Folgen. Nach der Rückkehr aus Paris und der Ankunft Goethes in Weimar übernahm Carl August die Regentschaft und berief Goethe zum Minister, nicht Görtz. Der fühlte sich ungerecht behandelt und verließ Weimar in Richtung Berlin.

Preußenkönig Friedrich II. machte ihn 1778 zum Sondergesandten. Er sollte die Ausrichtung der Wittelsbacher im Hinblick auf das Haus Habsburg ergründen und preußenfreundlich beeinflussen. Ein Teilerfolg verschaffte Preußen im Dauerkonflikt mit Österreich einen politischen Vorteil. Friedrich II. erhob Schlitz zum Staatsminister und sandte ihn als Botschafter nach St. Petersburg. Doch Zarin Katharina II. ging mit Österreich ein Bündnis ein.

Nach Friedrichs Tod holte ihn Friedrich Wilhelm II. zurück nach Berlin. 1786 übertrug er ihm eine schwierige Mission in den Niederlanden. Als die scheiterte, schickte ihn der enttäuschte Preußenkönig 1788 zum Reichstag in Regensburg. Nach der preußischen Niederlage von 1806 erbat Schlitz unter Verzicht auf Pensionsansprüche seinen Rücktritt.

Er lebte danach zurückgezogen in Regensburg, wo er schriftstellerte, seine „Politischen Denkwürdigkeiten“ verfasste und am 7. August 1821 starb. Aus seiner Ehe hinterließ er drei Töchter. (Lit.: Norbert Leithold: Graf Goertz. Der große Unbekannte, 2010)