Weimar: Der Weihnachtstruck kommt auch in diesem Jahr

Weimar Das sind die Station des Weimarer Weihnachtstrucks der Evangelischen Jugend am 24. Dezember.

Damit die Weihnachtsstimmung auch bei den Menschen ankommt, die in den Weimarer Ortsteilen und Randgebieten wohnen – dort, wo Kirchen eher weiter weg sind – ist auch in diesem Jahr wieder der Weihnachtstruck der Evangelischen Jugend unterwegs. Los geht es am 24. Dezember um 13 Uhr am Zeppelinplatz und weiter um 13.30 Uhr in Weimar-Nord, Bonhoefferstr. 48-50. Um 14 Uhr macht der Truck Halt in West, Kaunaser Straße / Moskauer Straße, um 14.45 Uhr in Schöndorf am Café Conti und um 15.30 Uhr am Sophien-Hufeland-Klinikum in der Henry-van-de-Velde-Straße. Letzte Station ist um 16.50 Uhr am Rondell am Anni-Albers-Weg. Die Aktion entstand übrigens in Corona-Zeiten und wurde seitdem aufgrund von viel Zuspruch und Publikum weitergeführt.