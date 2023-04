Weimar: „Der Zeuge“ mit Film und Gespräch im kommunalen Kino

Weimar. Der Regisseur und Hauptdarsteller Bernd Michael Lade ist am 18. April im Mon Ami zu Gast.

Erinnert hat das Kino Mon Ami an den Filmabend samt Gespräch, mit dem es am Dienstag, 18. April, ab 19 Uhr die Reihe zum Thema KZ Buchenwald fortsetzt. Zu Gast bei „Der Zeuge“ ist der Regisseur und Hauptdarsteller Bernd Michael Lade.

Die Produktion von 2023 ist in Deutschland kurz nach dem Zweiten Weltkrieg angesiedelt: Als jahrelanger Häftling der KZ Buchenwald, Lichtenburg, Esterwegen und Flossenbürg erlebte Carl Schrade (Bernd Michael Lade) die Gräueltaten der Nazis aus nächster Nähe. Jetzt soll der ehemalige Juwelenhändler als Kronzeuge der Anklage vor einem Gericht aussagen, um seine Peiniger hinter Gitter zu bringen.

Auf der Anklagebank sitzen SS-Männer, NSDAP-Funktionäre und Ilse Koch (Lina Wendel), die Frau des berüchtigten KZ-Kommandanten Karl Koch. Die Liste ihrer menschenverachtenden Verbrechen ist lang, die Liste der Rechtfertigungen beinahe noch länger. An der Schuld besteht kaum ein Zweifel. Aber woher stammt Carl Schrades umfassendes Wissen über die Abläufe in der Lagerverwaltung, und wie überlebte er mehr als zehn Jahre in den Lagern?

Als Regisseur und Hauptdarsteller entwirft Bernd Michael Lade (früher Mitglied der DDR-Punkband „planlos“) ein spannendes Gedankenexperiment, basierend auf realen Gerichtsprotokollen.