Weimar: Diese Lockerungen treten Donnerstag in Kraft

Weimar. Stadt will über die Lockerungen bei der bundesweiten Notbremse hinaus mit ihrem Modellversuch in die nächste Phase gehen

Weil Weimar am Dienstag den fünften Werktag in Folge bei der Sieben-Tage-Inzidenz unter dem Wert von 100 geblieben ist, treten ab Donnerstag zahlreiche Lockerungen bei den Corona-Beschränkungen in Kraft. Darüber hinaus will die Stadt mit dem Modellprojekt für Lockerungen in die nächste Phase gehen.

Folgende Regelungen treten in Kraft:

Ausgangssperre entfällt ab Donnerstag, 0 Uhr

Kontaktbeschränkung: Treffen eines Haushaltes mit maximal zwei fremden Personen aus zwei zusätzlichen verschiedenen Haushalten; Genesene und vollständig Geimpfte (hier am 15. Tag nach der zweiten Impfung) werden nicht mitgezählt.

Bei Beerdigungen und Eheschließungen – gemeint sind nur die amtlichen Akte, keine Feiern danach – sind bis zu 35 Teilnehmer erlaubt.

Maskenpflicht: Im ÖPNV und beim Friseur reicht eine medizinische Maske, für Kinder von 6 bis 14 Jahren eine Alltagsmaske. Das gleiche gilt weiterhin in Geschäften, Dienstleistungsbetrieben, Arztpraxen, bei Gottesdiensten und Fahrschulen.

Der Einzelhandel ist vollständig geöffnet; für Geschäfte des nicht-täglichen Bedarfs gilt für die Kunden: negatives Testergebnis oder Nachweis als genesen beziehungsweise vollständig geimpft; Kontaktnachverfolgung; pro Kunde zehn Quadratmeter Verkaufsfläche bei den ersten 800 Quadratmetern, je zwanzig Quadratmeter pro Kunde ab 800 Quadratmetern

Körpernahe Dienstleistungen: Öffnung aller körpernahen Dienstleistungen sowie Solarien; Kunden müssen nur ein negatives Testergebnis oder Nachweis als genesen oder vollständig geimpft vorweisen, wenn mindestens eine qualifizierte Gesichtsmaske nicht dauerhaft getragen werden kann.

Blut- und Plasmaspende: Öffnung mit Hygieneschutzkonzept und Kontaktnachverfolgung möglich

Gastronomie: Öffnung der Außengastronomie mit Termin und Kontaktnachverfolgung. (Innenräume bleiben geschlossen)

Übernachtungsangebote für touristische Zwecke: Ist nur auf Campingplätzen und in Ferienwohnungen/Häusern zulässig; Kontaktnachverfolgung erforderlich; Hotels bleiben geschlossen

Kultur und Freizeiteinrichtungen: Autokinos, Außenbereiche von Museen und Zoos, Tierparks, botanische Gärten, Gedenkstätten, Burgen und andere Sehenswürdigkeiten, Musik- und Jugendkunstschulen für Einzelunterricht dürfen öffnen; Kontaktnachverfolgung erforderlich

Sport: Kontaktloser Individualsport unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen ist erlaubt, unter freiem Himmel können ihn Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren in Gruppen bis fünf Teilnehmer betreiben; dabei ist ein negatives Testergebnis für Trainer/Trainerin nötig.

Schwimmbäder sind weiterhin nur für medizinisch notwendige Angebote der Rehabilitation und Schwimmunterricht geöffnet sowie den Anfangsschwimmunterricht an Schulen.

Fitnessstudios sind weiterhin nur für medizinisch notwendige Angebote der Rehabilitation geöffnet.

Schulen: Präsenzunterricht für alle. Die Organisation dieser Phase in der jeweiligen Schule obliegt der Schulleitung. Daher kann es unterschiedliche Verfahrensweisen geben. Die Masken- und Testpflicht bleibt bestehen.

„Wir wollen in Weimar außerdem weitere Bereiche perspektivisch öffnen. Wir beantragen daher noch in dieser Woche bei der Landesregierung eine zunächst 14-tägige Öffnung von Museen, Galerien und Gedenkstätten im Innenbereich“, erklärte Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos). Weitere Normalisierungen sollen zusätzlich in der Außengastronomie (ohne vorherige Terminvergabe), bei Sport und Veranstaltungen im Außenbereich, Ausstellungen, Freibädern und touristischen Übernachtungen erprobt werden, fügte er hinzu. Der entsprechende Antrag einschließlich des erweiterten Modellkonzeptes werde am Mittwoch beim Thüringer Wirtschaftsministerium eingereicht. Damit könnten die Lockerungen, wenn sie genehmigt werden, voraussichtlich Ende der kommenden Woche in Kraft treten.

„Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit unseren positiven Erfahrungen aus der ersten Phase des Weimarer Modellprojektes weitere Schritte in Richtung Normalisierung gehen können“, so der Oberbürgermeister. Er appellierte zugleich eindringlich an die Landesregierung, „dass sie in der nächsten Verlängerung der Landesverordnung eine klar definierte Perspektive sowie die Bedingungen für die weitere Normalisierung des Lebens aufzeigt und dabei nicht mehr nur die reinen Inzidenzwerte zugrunde legt“.