Weimar: Doppelte Preisvergabe zum Jubiläum

Weimar. Der Weimarer Kinderrechtspreis würdigt im 25. Jahr seines Bestehens am 20. November auch besondere Ideen in der Corona-Krise.

Eine große Feier mit Musik, vielen Kindern, Publikum und Ehrengästen – all das wird es zum Jubiläum „25 Jahre Weimarer Kinderrechtspreis“ 2020 nicht geben. Auf eine Vergabe des Preises möchte die Stadt aber dennoch und gerade in der aktuellen Situation nicht verzichten. Wegen der Pandemie mussten zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche ausfallen, waren Einrichtungen geschlossen oder wurden Kinder wegen der Arbeit in kleinen Gruppen abgewiesen. Wichtige Kontakte zu Hilfsangeboten drohen abzubrechen, weiß die Kinderbeauftragte Sina Solaß. „Die Umsetzung der Kinderrechte wird in diesen Krisenzeiten auf eine harte Probe gestellt.“

Seit 25 Jahren ehrt die Stadt Weimar am 20. November, dem Tag der Unterzeichnung der UN-Konvention für Kinderrechte, Menschen und Einrichtungen, die sich um die Kinderrechte in Weimar verdient gemacht haben. Der Preis soll auf die Bedeutung der Kinderrechte hinweisen, so jene auf Bildung, Erholung und Spiel sowie Schutz vor Gewalt.

Dass diese Rechte auch bei Corona gelten, zeigen die Angebote und das Engagement der Nominierten. Trotz widriger Umstände haben sich viele für junge Weimarer eingesetzt. Zahlreiche Personen, Institutionen oder Vereine engagieren sich seit langem für sie, andere sind aktiv geworden und haben in der Krise neue Projekte auf die Beine gestellt. Erstmals wird es in diesem Jahr deshalb einen Corona-Sonderpreis geben.

Wer die Preise erhält, entscheidet eine Kinder-Jury, die coronagemäß in kleinen Gruppen tagt. Die Vergabe erfolgt am 20. November durch diese Gruppen und Vertretungen der Stadt Weimar in mehreren zeitlichen Durchgängen. „Gerade aktuell ist es wichtig, die engagierten Menschen und Institutionen zu ehren und ihren Einsatz für die Kinderrechte in den Blick der Öffentlichkeit zu rücken“, betonte Sina Solaß. Die Namen der Preisträger und Fotos von der Übergabe werden am 20. November ab 18 Uhr im Internet veröffentlicht.

Die Nominierten für den Kinderrechtspreis 2020 im Überblick

Hauptpreis:

Awo-Kindergarten Sonnenschein für Kinderrechte-Wimmelbild

Benjamin Galluhn ehrenamtlicher Nachhilfelehrer in Nord

Studio Mosaik für kostenfreie kreative Ferienangebote und die Verteilung von Mosaik-Boxen

Elke Sommerfeld ehrenamtliche Helferin bei der Notbetreuung im Kindergarten Sonnenschein

Ines Kopper, Diakonie, für Hilfe in jeglichen Problemsituationen

Volkshochschule Weimar für kostenfreie „talentCAMPus“-Angebote für bisher über 1400 Kinder





Corona-Sonderpreis:

Zirkus Tasifan für Ferienwundertüten, Online-Kurse und Zirkusgeräte-Bringdienste

Kinderhaus für das Verteilen von Essensboxen und Spielen sowie Gesprächsspaziergänge

Kramixxo/Waggong für Mal-, Bastel- und online Mitmach-Aktionen, Rallye und Ostergeschenke

Handpuppe Luzie aus dem Kinderhaus für ihre regelmäßige Sendung zu Corona-Fragen

Weitere Informationen online unter: www.kinderbuero-weimar.de