Binnen einer Minute gingen am Freitagabend drei Notrufe im Weimarer Gefahrenschutzzentrum ein. In der Allstedter Straße 3 war Papier in Brand geraten. In der Allstedter Straße 5 steckte ein Mensch im Fahrstuhl fest, und am Frauenplan tropfte es in einem Haus furchterregend von der Decke. Die Feuerwehr-Einsätze waren bei Redaktionsschluss noch in Gang.