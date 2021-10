Weimar: Drei Unfälle mit Reh kurz hintereinander

Weimar. Das sind die Polizeimeldungen für Weimar.

Zu gleich drei Unfällen mit Rehen kam es kurz hintereinander am Wochenende in der Klassikerstadt: Am Sonntag gegen 18.55 Uhr stieß ein Autofahrer in der Berkaer Straße/ Alte Chausee mit einem Reh zusammen, dass über die Straße lief. Das Tier starb an der Unfallstelle, am Pkw entstand Sachschaden, heißt es in der Polizeimeldung.

Gegen 21.45 Uhr kam es auf der Umgehungsstraße, Abzweig Gaberndorf und der Ettersburger Straße, ebenfalls zum Zusammenstoß eines Autos mit einem Reh. An dem Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Montagmorgen gegen 1.30 Uhr kam es kurz vor dem Ortseingang Gaberndorf, aus Richtung Weimar kommend, zu einem weiteren Wildunfall. Auch hier wurde ein Reh von einem Polo erfasst. Das Tier starb, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

Wieder Graffiti an Gebäuden in Weimar

Zwischen Freitag, 12 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr, wurde in der Amalienstraße die Fassade eines Wohnhauses durch Unbekannte mit mehreren Schriftzügen bespüht. Die Graffiti haben die Größe von 2,50 mal 2,00 Metern, schätzt die Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Am Montag wurde an der Lüftungsanlage des Bauhausmuseums ein Graffiti in den Farben weiß, rot und blau festgestellt. Der Tatzeitraum ist derzeit noch unbekannt, Hinweise zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor, meldet die Polizei.

weitere Polizeimeldungen aus der Region