Weimar: Drei wichtige Orte der Demokratie-Geschichte

Am Fürstenhaus der Musikhochschule, einst Sitz des ersten Thüringer Landtags, erinnern derzeit Banner an „Architekten der Demokratie“.

Drei Orte der Demokratiegeschichte hat ein bundesweites Projekt in Weimar identifiziert. Das ehemalige Fürstenhaus, das DNT und das Haus der Weimarer Republik gehören zu einer ersten Liste mit 100 Standorten, an denen die lange und wechselvolle Geschichte der Demokratie in Deutschland beispielhaft ablesbar ist.

Für die Arbeitsgemeinschaft „Orte der Demokratiegeschichte“ und mit Förderung des Bundes hat der Verein Weimarer Republik die Liste erarbeitet und ins Internet gestellt. „Wir laden dazu ein, in den Regionen nach den Wurzeln unserer Demokratie zu suchen“, erklärt Projektleiter Markus Lang. Besondere Bedeutung habe das Fürstenhaus: Im heutigen Domizil der Musikhochschule tagte 1919 der Staatenausschuss, ein wichtiger Vorläufer des heutigen Bundesrats, der die Weichen Richtung Föderalismus stellte. Ab 1920 war es Sitz des Thüringer Landtags.

www.demokratie-geschichte.de