Weimar: Einblick in die Theaterwelt um 1800

Weimar. Silke Gablenz-Kolakovic vom Theater Schloss Kochberg spricht im Festsaal des Goethe-Nationalmuseums in Weimar.

Einen Einblick in die Theaterwelt zu Goethes und Schillers Zeiten gibt Silke Gablenz-Kolakovic am Mittwoch, 22. November, um 18 Uhr im Festsaal des Goethe-Nationalmuseums. Die künstlerische Leiterin des Liebhabertheaters Schloss Kochberg veranschaulicht in einem reich bebilderten Vortrag, wie die Zuschauerräume und Bühnen um 1800 beschaffen waren, welche Wirkung die Beleuchtung hatte, wie Goethe sein Theater führte und wie Schiller seine Proben leitete. Außerdem werden Beispiele von Opern- und Schauspielinszenierungen aus dem 21. Jahrhundert im Liebhabertheater Schloss Kochberg präsentiert.

Das Theater auf Schloss Kochberg war auch zu Goethes Zeit Privattheater und ist seit vielen Jahren ein Ort historischer Schauspiel- und Opernaufführungen. Für ihren ehrenamtlichen Einsatz für das Liebhabertheater und das Schloss Kochberg wurde Silke Gablenz-Kolakovic 2022 mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geehrt.